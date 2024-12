Pas de foire de Bourail en 2024, mais un "Royal Caledonian show" à l'hippodrome de Nouméa

La foire de Bourail pose ses valises à Nouméa pour la première fois depuis sa création en 1977. L'hippodrome Henry-Milliard accueillera les visiteurs ce week-end pour cet événement baptisé le Royal Calédonian show. Une décision exceptionnelle prise en raison de la crise en cours en Calédonie depuis le mois de mai.

C'est un des symboles de la culture broussarde. La Foire de Bourail est le rendez-vous incontournable pour découvrir le rodéo et des jeux équestres, d'assister à des concours canins ou même de s'essayer au lancer de claquettes.

Créé il y a 47 ans, cet événement fédérateur a toujours eu pour objectif de réunir les populations de la ville et de la Brousse. Un succès jamais démenti, entre 25 000 et 30 000 visiteurs y affluent chaque année.

Traditionnellement organisée au mois d'août, la foire de Bourail s'est toujours tenue, sans annulation, même pendant les Evénements des années 1980 ou la pandémie de la Covid-19.

Un lieu sécurisé et convivial

Malheureusement cette année, les violences du 13 mai, et la crise qui en a découlé, ont contraint l'organisation à revoir tous ses plans. Imaginé dans ce contexte bien particulier, le Royal Caledonian Show se délocalise donc à Nouméa ce week-end. Un choix qui permet de rassembler le monde agricole dans un cadre sécurisé et convivial.

Les visiteurs sont attendus à l'hippodrome Henry-Milliard, les 7 et 8 décembre, de 8 heures à 18 heures.

Un événement que la rédaction de NC la 1ère suivra tout le week-end, sur ses différents supports, notamment sur les réseaux sociaux, en radio et en télévision, avec une édition spéciale du journal en direct de l'hippodrome, samedi soir.

Le programme complet de l'événement est disponible sur la page Facebook de la Foire de Bourail :