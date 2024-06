La foire de Bourail "laisse la tempête passer", le plus grand rendez-vous agricole du pays est reporté à la fin d'année

La foire de Bourail pourrait avoir lieu en novembre, ce ne sera en tout cas pas à la mi-août comme d'habitude. Le comité qui organise le plus important événement agricole et broussard du calendrier calédonien préfère "laisser se calmer les choses" pour mieux revenir soutenir l'activité du pays. La foire de Koumac est quant à elle annulée pour cette année.

Le 11 mai, les organisateurs appelaient sur les réseaux sociaux à s'inscrire pour l'élection de Miss Foire de Bourail. Juste après, la Calédonie a sombré dans la violence. Face à ces "événements bouleversants", la publication suivante a consisté à témoigner le soutien du comité à toute la population. Elle a aussi rappelé que "la foire de Bourail n'a jamais manqué un rendez-vous, malgré les événements des années 80 ainsi que le Covid (47 éditions sans discontinuer)." Et le plus grand événement agricole calédonien mise toujours sur une édition 2024. Mais pas à la période traditionnelle, c'est-à-dire vers le 15 août.

"Difficile de se projeter aujourd'hui"

Interrogé sur NC la 1ère ce samedi midi, Levay Roy, qui préside le comité de foire, a évoqué le mois de novembre. "Il y a une quinzaine de jours, on s'est réunis pour prendre cette décision de décaler", a-t-il relaté à William Kromwel. "On est responsable de la sécurité de nos visiteurs. On a une problématique sur les accès et les routes qui rend difficiles les transports en Nouvelle-Calédonie."

"On a décidé de la faire en novembre en fin d'année, pour laisser un peu se calmer les choses", a-t-il poursuivi. "C'est difficile, de se projeter aujourd'hui, sachant que nos sponsors, nos partenaires, ont été affectés par les exactions, notamment sur Nouméa. Derrière ça, les gens ont d'autres chats à fouetter. On laisse, si je peux me permettre, la tempête passer."

On est garants de la sécurité des visiteurs, c'est trente mille personnes. On voit l'état du pays . On laisse tout le monde se relever pour, en novembre, partir sur un thème clairement 'Relève-toi, Nouvelle-Calédonie. Levay Roy, président du comité de la foire de Bourail

En rappelant que la foire de Bourail n'est pas seulement un rendez-vous populaire et un incontournable du calendrier festif : c'est aussi "600 millions de retombées" pour le pays.

La foire de Koumac donne rendez-vous l'an prochain

Sa "cousine" non plus n'aura pas lieu comme prévu. La trente-et-unième foire agricole et artisanale de Koumac était programmée du 20 au 22 septembre. Elle est annulée, sans report, ont annoncé les organisateurs "avec un grand regret", dans un communiqué diffusé ce samedi. "Cette décision difficile a été prise en raison du contexte économique actuel", signe le président du comité de foire, Christophe Chiara. "Nous avons longuement étudié toutes les possibilités avant d'arriver à cette conclusion, mais la sécurité et le bien-être de nos exposants, visiteurs et de toutes les personnes impliquées restent une priorité absolue." Un comité qui envisage déjà l'édition 2025. L'an dernier, on décomptait environ 15 000 visiteurs.