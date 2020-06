Les gens de Poum en ont assez de la délinquance et des incivilités

L’exaspération, dans la petite commune de Poum, où les services publics semblent souvent pris pour cible. Le week-end dernier encore, l’atelier municipal a subi des dégradations et un vol de voiture. Une situation dénoncée ce mercredi matin lors d’une marche devant la mairie.

«Ras-le-bol !» «Respectez nos outils de travail !» Voilà les mots scandés ce mercredi matin lors d’une marche solidaire à Poum. Habitants, personnel de mairie, écoles, dispensaire : ils étaient près d’une centaine à protester contre une accumulation d’actes de vandalisme et d’incivilités.Dernier en date : samedi, l’atelier municipal a été retrouvé vandalisé . Un véhicule a été volé. Fin mars, pendant le confinement, la voiture du médecin du dispensaire a été brûlée. Quelques semaines plus tôt, plusieurs gîtes faisaient face à des violences et des dégradations. L’ incendie de l’agence OPT en 2014 était aussi dans les mémoires, ce matin.Après une heure et demie de marche à travers la commune, les manifestants se sont arrêtés pour un temps d'échange à la mairie, où a été rappelée la responsabilité des parents. Les écoles et le dispensaire resteront fermés aujourd'hui.La mairie ne rouvrira ses portes que dans huit jours . Les services, aussi bien administratifs que techniques, seront fermés jusqu'au jeudi 11 juin inclus. Seule une permanence sera maintenue pour ravitailler les réservoirs d'eau potable.Du coté de l'enquête, un jeune mineur a été interpellé par la gendarmerie pour les faits de ce week-end. A la mi-journée, il était entendu. Ce jeune du village s'avère déjà connu de la justice pour des vols et dégradations.