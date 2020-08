Avis de rencontre entre des écoles du Mont-Dore et de Yaté

Pour le chant d'arrivée, ils vont tous chanter en français. Ensuite, chaque école va le chanter dans une langue différente. Pour Yaté, l'école de Touaourou, Goro et Waho, il vont chanter en numèè. L'école de Unia, en djubea. L'école du Mont-Dore, en wallisien. L'école de Saint-Louis, en tayo. Et ils vont tous rechanter en français à la fin.

- Louis Ouetcho, intervenant en chant et en danse