Devant les assises, un vol de voiture qui a mal tourné à Boulouparis

Les assises de la Nouvelle-Calédonie examinent ces lundi et mardi l'affaire du voleur de voiture présumé tué par le tir de fusil d'un habitant, en février 2021, au lotissement Port-Ouenghi de Boulouparis. Y a-t-il eu intention de tuer ? La question est au cœur du procès.

En 2021, l’affaire faisait grand bruit. Un millier de personnes descendaient dans la rue devant le tribunal de Nouméa. Elles entendaient soutenir un quinquagénaire accusé d’avoir, dans la nuit du 3 au 4 février, tiré deux fois avec son fusil, en direction de deux hommes qui tentaient de voler son véhicule. C'était au lotissement Port-Ouenghi, dans le Sud de Boulouparis. Le premier tir a atteint un des voleurs présumés. Un tir mortel, la victime est décédée peu après.

L’accusé, "un homme ordinaire"

Lors de sa garde à vue, l’accusé déclare qu’il a agi pour se protéger, lui et sa femme. Pas pour agresser. Il conteste toute intention de tuer. Il raconte que le jour du drame, réveillé par des bruits provenant de son carport, il sort de sa maison, s’arme de son fusil et tire une première fois alors qu’il n’y a aucune lumière à l’extérieur.

Intention de tuer, ou pas ?

Un fait qui sera au cœur de ce procès tenu sur deux journées, et qui doit permettre de déterminer si l'habitant a eu l’intention de donner la mort - un meurtre puni jusqu’à trente ans de réclusion criminelle. Ou si il n'a pas eu l’intention de tuer - la peine encourue étant alors jusqu’à vingt ans de réclusion.

Un quartier "calme et dépaysant"

Ce lundi 20 novembre, lors de son procès aux assises, l'homme apparaît tout de noir vêtu. Âgé de 59 ans, père et grand-père, il revient sur sa vie. Deuxième d’une fratrie de quatre enfants, il est salarié de la SLN de 1984 à 2018. Il s’installe rapidement à Port-Ouenghi, dans la commune de Boulouparis, car le lieu est "calme et dépaysant". Sans casier judiciaire, l’accusé a effectué plusieurs mois en détention. Il comparaît libre sous contrôle judiciaire.

Un procès médiatique

Cette affaire fait écho à un problème sociétal en Nouvelle-Calédonie, les vols et cambriolages qui affectent fortement la population. Une population qui, dans l’ensemble du pays, montre son ras-le-bol au quotidien. Lors de ce procès aux assises, l’accusé est représenté par Me Martin Calmet.

Seul le père de la victime se porte partie civile, sans avocat. Fait assez rare, le procureur de la République en personne représente le ministère public.

A noter que les forces de l’ordre se sont déployées devant le tribunal au cas où il y aurait eu des débordements. Dispositif qui devait être allégé car aucune manifestation n'a eu lieu, en ce début de journée.

Amis et fils de l'accusé témoignent

A la barre, les témoins se succèdent en faveur de la défense. Des amis de l’accusé le décrivent comme un homme métissé, respectueux de toutes les ethnies. Calme et prêt à aider ses voisins, il est dépeint comme quelqu'un sans problème, qui n’est pas raciste. Le fils de l’accusé âgé aujourd’hui de 32 ans, ouvrier à la SLN comme son père, déclare que le drame a compliqué les choses dans la vie de tous les jours. Ému, il dit : "Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à lui, c’est mon modèle."

Un contexte particulier

Il témoigne qu’en février 2021, il y a une alerte 2 cyclonique. Le climat social est tendu avec une période référendaire, le conflit de l’usine du Sud et les barrages routiers. Un contexte difficile pour tout le monde, en Calédonie, qui malmène les esprits et met les personnes en état d’alerte. A Port-Ouenghi, des habitants mettent en place des milices, la victime et sa famille n’y participent pas. "On ne se mêle pas de ces affaires, on n’est pas des shérifs", déclare l’accusé. Une déclaration reprise par son fils.

