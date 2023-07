Bourail : la vente d'alcool interdite deux week-ends pour "stopper la spirale de la violence"

Depuis vendredi midi et jusqu'à dimanche minuit, la vente d'alcool est interdite à Bourail. Elle le sera également du jeudi 13 juillet au dimanche 16 juillet. Patrick Robelin, le maire, espère ainsi "apaiser le climat" après plusieurs actes de violence.

William Lecren et Cécile Rubichon •

Le 7 juin, après plusieurs actes de violence, Patrick Robelin, le maire de Bourail, écrivait au haut-commissariat pour demander un arrêté d'interdiction de vente d'alcool le week-end dans la commune. Elle est effective depuis vendredi et le sera à nouveau en fin de semaine prochaine. "On vient seulement de recevoir la réponse", indique l'élu pour expliquer le délai entre l'intention et l'action.

À l'origine de sa décision, il y a notamment eu deux évènements survenus sur la voie publique. "Le premier, c’était quand un motard est tombé devant la pharmacie : les gendarmes sont intervenus et ils se sont fait agresser par des personnes alcoolisées", rappelle le maire. C'était fin mai. "Une semaine après, un jeune conducteur a reçu une pierre en plein visage, lancée par trois jeunes qui bloquaient la route." La victime aurait alors tiré avec une arme utilisée pour se défendre en mer. "Il a blessé une personne à la main", rapporte Patrick Robelin, qui évoque par ailleurs de nombreuses violences intrafamiliales. "On sait que c'est souvent lié à l’alcool." L'arrêté, "pour nous, c’était un moyen de stopper cette spirale de violence".

L'interdiction sera levée dimanche à minuit. Elle sera à nouveau en place à partir du jeudi 13 juillet, à midi, jusqu'au dimanche 16 juillet, à minuit.