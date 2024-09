Crise en Nouvelle-Calédonie : la case de Deva, à Bourail, a brûlé et de nombreuses interventions des forces de l'ordre dans le Grand Nouméa

Partager :

Plus de 4 mois après le début de la crise et au lendemain de la mort de deux personnes de la tribu de Saint-Louis, plusieurs évènements se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi. La grande case à l‘entrée du domaine de Deva et une partie du la villa-musée de Païta ont brûlé et les forces de l'ordre sont intervenues de nombreuses fois à Nouméa.

Au lendemain où deux jeunes de la tribu de Saint-Louis ont été tués , des feux se sont déclenchés dans le grand Nouméa et à Bourail et les forces de l'ordre sont intervenues dans plusieurs quartiers de Nouméa. Les vidéos ont largement été diffusées sur les réseaux sociaux jeudi soir : la case à l'entrée du domaine de Deva, à Bourail, a brûlé. Le maire de la ville, Patrick Robelin revient sur cet évènement ce vendredi matin. "Nous n'avons aucun détail sur les circonstances de cet incendie. C'est une immense tristesse de voir cette magnifique case détruite par le feu. Quel est le mobile de cet incendie ? On n'en a aucune idée ", affirme-t-il. "Personnellement je ne pense pas que ça soit lié à St Louis. Je pense que c'est plus un problème interne. Il y a 1000 possibilités." La Province sud a porté plainte dès jeudi soir et les gendarmes étaient sur place. Incendie à Païta Autre incendie, à côté de la villa-musée, à Païta, là où se trouvait une demi-lune. Une intrusion dans le bâtiment neuf adjacent s'est aussi produite. Il avait été jusque-là préservé. Le feu a pris dans les locaux mais il ne s'est pas propagé. Cependant, l’association Témoignage d’un passé est très inquiète. Et cette nuit aussi, les forces de l’ordre sont intervenues dans plusieurs quartiers de Nouméa . Notamment aux tours de Magenta où de nombreuses détonations ont été entendues.

Partager :