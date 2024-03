Circulation : de forts ralentissements à Nouméa après une opération escargot

Une opération escargot a fortement ralenti la circulation ce lundi matin entre le Médipôle et le centre-ville de Nouméa.

Un véhicule léger et deux camions ont mené une opération escargot entre le pont du Médipôle et le centre-ville de Nouméa ce lundi matin, un peu avant 5 heures, d’après les informations recueillies par Philippe Bernard pour l’info-route de NC la 1ère. Des opérations symboliques selon le syndicat des rouleurs, interrogé par Julien Mazzoni. D’autres ont été mises en place dans certaines communes de la côte Ouest, La Foa notamment.

La circulation a également été perturbée au niveau des ronds-points Belle-vie et Forest, où il n’était possible de circuler que sur une voie, selon les précisions apportées par Philippe Bernard. A 7h30, il indiquait des ralentissements au niveau de la rue Iekawé, de l'ex-péage de Tina, entre Nakutakoin et Kenu-In et à Tonghoué. Les choses semblent rentrées dans l'ordre depuis.

Les discussions avec le gouvernement ont été sincères, franches et positives. Il n’y a donc aucune raison de durcir le mouvement. Stéphane Yoteau, porte-parole d'Agissons solidaires

Le collectif Agissons solidaires assure pourtant que le mot d’ordre n’a pas changé : “pas de durcissement”, affirme Stéphane Yoteau, porte-parole du mouvement. Les manifestants s’opposent notamment à la mise en place de la taxe pour l’équilibre tarifaire, qui s’appliquerait sur le carburant pour renflouer un peu les caisses d’Enercal. Son examen a été renvoyé en commission, le 21 mars. Mais les opposants demandent son retrait définitif. Ils ont mis en place des barrages filtrants au niveau des dépôts de carburants de Nouméa.

Louis Mapou s'exprimera à 10 heures, ce lundi

“On est dans la même situation que vendredi, à savoir une présence non bloquante au niveau de certains ronds-points. L’objectif est de montrer un certain ras-le-bol mais pas de bloquer, d’autant plus que les discussions avec le gouvernement, ce dimanche, ont été sincères, franches et positives.” Il n’y a donc selon lui “aucune raison de durcir le mouvement.”

