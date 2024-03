Drogue : 10 personnes interpellées à Dumbéa dans le cadre de l’opération "place nette"

L’intervention a eu lieu au petit matin ce mercredi. Elle s’est tenue dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte en novembre dernier. La lutte contre les stupéfiants est particulièrement ciblée par le dispositif "place nette".

Coup de filet des forces de l’ordre, tôt ce mercredi 13 mars à Dumbéa. Une opération dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants ouverte depuis novembre 2023.

13 personnes sont soupçonnées d’être impliquées. 10 d’entre elles ont été interpellées à partir de 6 h ce matin dans un immeuble de Saint-Quentin.

Près d'une centaine d’agents de gendarmerie et de police étaient mobilisés pour l’occasion.

Opération "place nette"

L’opération s’est déroulée dans le cadre du dispositif "place nette" voulu par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin. Le haut-commissaire Louis Le Franc, le maire de Dumbéa Yoann Lecourieux et le procureur de la République Yves Dupas étaient sur place.

"Les réseaux se structurent en termes de moyens et de modes opératoires" explique Yves Dupas, le procureur de la République. Avec ces opérations "place nette", "il s’agit d’identifier les lieux de trafic, les auteurs, les lieux de stockage des produits. Donc c’est un travail qui peut être de longue haleine pour certaines procédures".

Une première opération de ce type s’était déroulée en février dernier à Nouméa dans le quartier des tours de Magenta.