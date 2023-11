L'école internationale James Cook, victime d'un nouveau cambriolage

Le site d'Auteuil, qui accueille les collégiens et lycéens, été cambriolé pour la deuxième fois en cinq jours. De l'argent a été dérobé.

Marguerite Poigoune avec Loreleï Aubry •

C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que l'établissement privé est "visité". Dans la nuit du dimanche 19 novembre, les locaux de l'école internationale James Cook située à Auteuil ont été la cible d'un cambriolage. Cinq jours plus tôt, les mêmes faits avaient été commis au même endroit, du matériel multimédia avait été volé. Cette fois-ci, l'argent du coffre-fort s'est envolé. Selon les premières constations, les malfrats seraient entrés par effraction. "Ils sont entrés par la cafétéria", relate l’un des responsables, Nicolas Busiau. "Ils ont fait toute la partie administrative, ont fouillé dans les tiroirs, les placards, tout a été retourné et surtout, ils ont attrapé le coffre et l'ont complètement démantelé à la barre à mine."



"Une cagnotte d'environ 100 000 francs"

"C'est l'argent que les enfants ont récolté tout au long de l'année...ils avaient atteint la cagnotte d'environ 100 000 francs à utiliser pour le bal de fin d'année. C'était leur contribution." précise Nicolas Busiau. Les lieux étaient pourtant très bien sécurisés. "Suite au cambriolage de mardi dernier, la société Espace surveillance avait mis un écran dédié à l'école en direct, et cette nuit-là à 12h56, l'alarme s'est déclenchée. Ils ont envoyé quelqu'un sur place qui a constaté l'intrusion. Les gendarmes ont ensuite été prévenus mais le temps que tout le monde arrive, il n'y avait plus personne." regrette t'il. Evoquant un sentiment partagé entre colère et résilience, le responsable de l'école ajoute que ces derniers temps, d'autres sociétés situées à proximité du collège-lycée James Cook, ont été également en proie à de nombreux cambriolages, parmi lesquels la société Vergnet Pacifique, expert en énergie renouvelables.



Comme pour le précédent incident, une plainte a été déposée et une enquête est en cours.