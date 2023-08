Le refuge de Koutio a ouvert grand ses portes aux amis des animaux

Un beau dimanche, à la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie. La Spanc a décompté près d’un millier de visiteurs à la journée portes ouvertes organisée en son refuge de Koutio. Avec les mêmes enjeux que les éditions précédentes, à savoir trouver des familles d’accueil à ses pensionnaires et récolter des fonds.

Riwa, Zelda, Zéphyr… Autant de protégés que la Spanc espérait voir adoptés, ce dimanche 6 août. A Koutio, son refuge situé entre la station d’épuration et le parc des sport décomptait 90 chiens et cinquante chats. A la tête de l’association qui a fêté l’an dernier ses cinquante ans, Michel Gauthier. Autour de lui, plus de 80 bénévoles, bienvenus pour nourrir, promener ou encore câliner les animaux.

A la recherche d'un chat ou d'un chien à adopter

Les portes ouvertes organisées chaque année visent à récolter les fonds qui financeront le fonctionnement du site, dépendant en grande majorité des dons privés. Et puis à mettre en lien un maximum de pensionnaires avec leur prochaine famille. Dans les allées du refuge, on a croisé ce jour de nombreux visiteurs à la recherche d’un animal de compagnie. Comme cette jeune fille qui a expliqué : “On est venus chercher un petit chien.” Restait “juste” à convaincre les parents… En 2022, 222 animaux ont été adoptés et dix tonnes de croquettes ont été récoltées.