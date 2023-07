Ce week-end, les Vanuatais du Caillou invitent à faire la fête au parc Fayard

Plus de 5 000 personnes sont attendues ce samedi, puis ce dimanche, au parc Fayard, à Dumbéa. Les Vanuatais du Caillou y célèbrent leur fête nationale. En dansant, en chantant, en mangeant.

Julie Straboni et Cécile Rubichon •

Le parc Fayard est aux couleurs du Vanuatu ce week-end. Les Vanuatais du Caillou y célèbrent quarante-trois ans d'indépendance. "On veut montrer aux gens comment on fait la fête. C’est familial, convivial, on accueille tout le monde avec la natte", décrit Casimir Runa, président du Comité de la fête nationale du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie.

5 000 personnes sont attendues chacun des deux jours. • ©Julie Straboni / NC la 1ère

Plus de 5 000 personnes sont attendues par jour. "Elles viennent pour nos traditions culinaires, pour nos danses, pour la musique." Au programme, de nombreuses animations. Des étudiants à l’université, des enfants et des mamans d’Ambaé et des habitants de Tanna ont prévu des danses traditionnelles. Un string band et des orchestres de jeunes donneront des concerts. "Des groupes d’ici viennent aussi nous soutenir, partager la joie avec nous", se réjouit Casimir Runa.

Des démonstrations de danse, des concerts et des dégustations sont au programme. • ©Julie Straboni / NC la 1ère

La Nouvelle-Calédonie abrite la plus grande diaspora de Vanuatais, près de 4 000 résidents, certains arrivés au moment de l'indépendance. De la visite d'Emmanuel Macron au Vanuatu, ils retiennent en souriant ses quelques mots prononcés en bislama. Et, surtout, "un geste fort".

Réactions au micro de Julie Straboni :

Fête nationale du Vanuatu samedi 29 juillet, de 8h30 à 18 heures, et dimanche 30, de 8 heures à 18 heures, au parc Fayard, à Dumbéa.