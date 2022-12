Violences intrafamiliales : quel avenir pour le dispositif d'accueil des victimes du Médipôle ?

C’est un service essentiel pour l’accueil des victimes au CHT de Nouvelle-Calédonie. Il s’appelle le DAV, le dispositif d'accueil des victimes. Mais selon la Chambre territoriale des comptes, son financement futur est incertain. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie réfléchit à augmenter sa quote-part.

Charlotte Mestre (Jean-Louis Koroma) •

Dans son dernier rapport daté du lundi 26 décembre 2022, la Chambre territoriale des comptes a pointé "une absence de perspectives pour son financement". Une telle conclusion amène forcément à la question de l'avenir du dispositif. Mais pas de craintes à avoir selon Isabelle Champmoreau. La membre du gouvernement en charge de la lutte contre les violences conjugales rappelle que la structure est financée à la fois par l’Etat et la Nouvelle-Calédonie via un partenariat et que le partenariat sera renouvelé.

Écoutez Isabelle Champmoreau au micro de Charlotte Mestre :

A noter que le budget alloué à ce dispositif est d'environ 20 millions de francs. Le financement se fait pour l’instant à 80% par l’Etat, mais la Nouvelle-Calédonie devrait être appelée à augmenter sa part dans les prochaines années.

Autre chantier en cours de discussion avec le procureur, la mise en place d’une unité médico-judiciaire au CHT pour associer la médecine légale à la prise en charge des victimes.

Un accompagnement gratuit et confidentiel

Le DAV a pour objectif d’accueillir, écouter, protéger, soutenir, reconnaître, valoriser, informer, orienter et conseiller les victimes dans leur situation de violence. Elle propose un accompagnement pluridisciplinaire en trois fonctions : éducateur spécialisé, juriste et psychologue. Cet accompagnement, gratuit et confidentiel, prend en compte le caractère unique de chaque situation, de chaque personne, ou de chaque couple.

Le Dispositif d'accueil est habituellement ouvert de 7h30 à 17h, du lundi au vendredi au sein du Médipôle mais ses horaires ont été modifié temporairement. Ainsi, du 19 décembre 2022 au 6 janvier 2023, il est ouvert de 8h à 15h. Il est joignable 20.83.40. En dehors de ces horaires un répondeur est à la disposition de chacun et l'équipe du DAV rappelle chacun dès la réception du message. Le DAV est aussi présent sur les réseaux.