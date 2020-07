Accord conclu dans le conflit Carsud-Tanéo 

La circulation devrait reprendre normalement d'ici dimanche, sur les lignes Tanéo du Grand Nouméa. Un protocole d’accord a été signé ce vendredi en fin de journée par l’intersyndicale à l’origine d'une grève de neuf jours et la direction de la société Carsud.

Clarisse Watue, avec F.T. •

Trois heures de discussion

Management

On a proposé des groupes de travail. Rien d'innovant. Mais il faut arriver à ce que chacun puisse travailler, pour le bien du service public. On va faire un audit social pour voir et poser à plat, avec un œil externe, le positif et les points de travail.

- Hervé Stenfort, PDG de Carsud

«Ça reste fragile»

On espère que ce dans quoi on s'est engagés aujourd'hui, va tenir. C'est le pari qu'on fait. Ça reste fragile. On a acté ce principe et j'aime à croire que les responsables vont s'en tenir à ça. Si toutefois les engagements ne tiennent pas, l'intersyndicale aura au moins essayé de trouver un terrain d'entente.

- Daniel Talia, porte-parole de l’intersyndicale

Reprise progressive

Fin de grève à Tanéo

