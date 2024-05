Violences en Calédonie : "Il n’y a pas de moyen pour revenir sur le Mont-Dore", les navettes maritimes continuent

Alors que les heure passant apportaient leur lot de stress et de mauvaises nouvelles dans l’agglomération nouméenne, un ballet de bateaux a assuré le transport des Mondoriens qui le souhaitaient entre le Vallon-Dore, Boulari et la baie de la Moselle à Nouméa. Le dispositif exceptionnel continue ce mercredi.

En arrière-plan, la presqu’île nouméenne et ses épais panaches de fumée. C’est dans une ambiance surréaliste que les navettes maritimes ont effectué leurs dernières rotations vers le Vallon-Dore, ce mardi 14 mai, au tomber du jour. Sur le wharf, à côté de la maternelle des Dauphins, trois agents municipaux patientaient, pour sécuriser l’embarquement et le débarquement des usagers.

Dernières navettes maritimes du 14 mai, au Mont-Dore, pour remédier à l'isolement de la partie Sud. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Bloqué après le travail

Ils n’étaient qu’une poignée, en fin de journée. Comme Steevy, qui a pris la mer pour revenir chez lui dans le Sud du Mont-Dore : cet employé de Ducos n’a pas pu rentrer hier après son travail, des axes routiers étant coupés. Ce qui est toujours le cas ce mardi soir.

>> Ici, notre récit minute par minute d'une journée de mobilisation, de blocages et de violences.

Ni dialyse ni moyen de rentrer

"Il n’y a pas de moyen pour revenir ici, sur le Mont-Dore", a renchéri un autre passager, habitant de Plum, âgé de soixante ans. Et d’expliquer sa situation : "Normalement, je suis dialysé." Ce lundi, le voilà parti dans l’idée de rejoindre son centre de dialyse, situé à Nouméa du côté de l’Anse-Vata. "Seulement voilà, "arrivé à Conception, on ne pouvait plus passer. Ce qui fait que je n’ai pas pu faire ma séance. Heureusement, j’ai de la famille à Robinson."

Plus de médicaments

Mais "maintenant, je suis obligé de rentrer parce que je n’ai plus mes médicaments. Ils sont à la maison." D’où le recours à une des navettes maritimes gratuites qui passait par la marina de Port-Boulari. Une fois pied à terre au Vallon, restait à faire les quelques kilomètres jusqu’à Plum, car ni bus ni navette pour le transporter. Pas besoin de marcher, le monsieur s’est vu de suite proposer d’être déposé.

Le programme de mercredi

Le dispositif déployé par la province Sud en lien avec le Syndicat mixte des transports urbain va continuer ce mercredi. Il est financé par la Maison bleue tandis que la mairie gère le côté opérationnel. Voici le programme annoncé :