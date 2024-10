Les coutumiers de l’île des Pins à la reconquête des touristes

Dans un communiqué, diffusé ce vendredi, le conseil de la grande chefferie de l’île des Pins assure que tout est mis en oeuvre pour maintenir “un climat calme et apaisé” sur l’île. Une annonce destinée à relancer le secteur touristique, fortement ralenti depuis la crise insurrectionnelle.

A la veille des vacances scolaires, le conseil de la grande chefferie de l’île des Pins cherche à valoriser sa destination, en faisant savoir que l’ordre y est rétabli. “Nous travaillons étroitement avec les autorités présentes pour assurer la sécurité et la tranquillité sur l’île, éléments essentiels pour accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions”, assurent Guillaume Kéoua Vendegou, grand chef de l’île des Pins et Gilles Kathen Tonkomboue, petit-chef de la tribu de Youaty.

La promesse d’une “expérience paisible”…

Des gages de sécurité en faveur d’une relance de l’activité touristique, “secteur vital pour notre économie locale” précise la grande chefferie, dans un contexte de très fort ralentissement en raison de la crise insurrectionnelle. Un argument est avancé pour rassurer les visiteurs les plus inquiets : “le grand chef a convoqué le conseil des clans et de la grande chefferie pour mettre en place des rondes autour de tous les établissements publics et privés” assure Kenzo Vendegou, en charge des affaires administratives de la grande chefferie. Dans ces conditions, promesse est faite par les autorités des lieux “d’offrir à chaque personne, une expérience enrichissante et paisible, reflet de l’hospitalité reconnue sur notre île”.

…après les violences en série

Mais l’image de la carte postale s’est écornée depuis le 13 mai, date du déclenchement de l’insurrection dans le pays. Barrages, saccages, agressions du personnel médical, incendies de symboles se sont multipliés sur l’île, pourtant longtemps décrite comme “la plus proche du paradis”. “Notre chère île n’a malheureusement pas été à l’abri des violences dont les conséquences se sont portées sur certains édifices religieux, comme l’église Notre Dame de l’Assomption”, regrettent les coutumiers.

En août, des violences ont également ciblé deux élues loyalistes en déplacement. Brutalement prises à partie au cours d’une visite de l’église incendiée à Vao, Virginie Ruffenach et Laura Vendegou ont depuis porté plainte. Le procès de leurs cinq agresseurs présumés se tient ce vendredi au tribunal correctionnel de Nouméa.

Opération séduction à destination des Nouméens

À l’occasion du retour de la foire du Pacifique qui a pris ses quartiers baie de la Moselle à Nouméa, des acteurs du tourisme kunié sont présents pour tenter, eux aussi, de promouvoir leur île. Il faut dire que l’évènement, qui attire chaque année des milliers de visiteurs, est une opportunité de retrouver de l’activité. C'est justement l'objectif de Wendy Couaté et sa maman, gérantes du camping Atchu. “On est là pour faire découvrir notre petite île qui est belle. Il ne faut pas avoir peur malgré la situation. Et d'autant plus si la chefferie a envoyé un communiqué, cela veut dire que toutes les activités de l’île sont ouvertes, les pirogues, la piscine naturelle, etc.."