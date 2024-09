Le dispositif de navettes maritimes avec le Mont-Dore maintenu ce lundi

La nouvelle a été diffusée ce lundi en fin de matinée. Les rotations programmées des navettes maritimes qui desservent le Sud du Mont-Dore sont finalement maintenues ce jour. Une décision sera confirmée plus tard pour la journée de mardi, en fonction des conditions météo qui se profilent.

Bonne nouvelle, pour les très nombreux usagers des navettes maritimes entre le Vallon-Dore, Port-Moselle et Port-Boulari. Pas de suspension du dispositif à partir de 11 heures ce lundi 16 septembre. C’est pourtant bien ce qui a été envisagé et beaucoup d’usagers ont pris leurs dispositions en fonction. Mais quelques dizaines de minutes avant la fin annoncée des rotations, nouveaux messages sur les réseaux sociaux : la desserte est maintenue, au moins pour ce jour.

L'inquiétude liée à la météo

"Hier [dimanche], les prévisions météorologiques ont contraint la province Sud à annoncer la suspension des navettes maritimes d’urgence à partir de 11 heures pour la journée du lundi 16 septembre", lit-on ainsi sur la principale page Facebook de la collectivité. "En effet, une forte houle ainsi qu’un vent Sud-Sud Ouest impactant directement le wharf du Vallon-Dore ne permettaient pas de garantir la sécurité du dispositif pour ses usagers et les navires."

Le constat sur place

Mais "aujourd’hui, nos équipes sur place ont pu constater que les conditions météorologiques sont bien plus clémentes, permettant à la province Sud d’assurer le service de navettes maritimes d’urgence jusqu’à la fin de la journée." Et pour demain ? Réponse : "En fonction de l’évolution des prévisions météorologiques, nous vous tiendrons informés en fin de journée sur le maintien (ou non) de la suspension des navettes maritimes d’urgence pour la journée du mardi 17 septembre."

>> A LIRE PAR AILLEURS : La multiplication des navettes maritimes privées pour desservir le Sud du Mont-Dore soulève des questions