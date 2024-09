La multiplication des navettes maritimes privées pour desservir le Sud du Mont-Dore soulève des questions

Dans le chenal de Boulari, la fréquentation a été multipliée par vingt, depuis le mois de mai. Faute de pouvoir emprunter la seule route qui relie le Sud de la Grande terre, les navettes maritimes ont pris le relais, pour transporter les habitants du Mont-Dore et de Yaté. Et cette réponse au besoin de se déplacer entraîne des situations hors cadre. Pour la Sodemo, la société qui gère la marina de Port-Boulari, la question se pose de la sécurité, dans un chenal large de cinq mètres.

On est juste là pour faire de la pédagogie. Essayer de faire un bon mix entre des gens qui savent très bien naviguer et des gens qui savent peut-être un peu moins naviguer. Et faire en sorte qu’il y ait zéro accident.