L’État engage plus de moyens pour les navettes et barges maritimes sur le Mont-Dore

L’important dispositif mis en place depuis le mois de mai par les collectivités et la province Sud va être soutenu financièrement par l’État. Ce dernier a également annoncé que des moyens supplémentaires seront mis en place pour aider cette commune isolée de Nouvelle-Calédonie.

La situation au Mont-Dore, notamment avec la tribu de Saint-Louis est une véritable épine dans le pied des montdoriens. Les navettes maritimes et les barges qui font les allers-retours avec Nouméa sont empruntées chaque jour par des centaines de passagers, qui souvent se retrouvent à faire plusieurs heures de queue. Ces dernières semaines, deux des prestataires ont même été victimes d'incendies sur leurs bateaux.



Alors bonne nouvelle : l’État vient d’annoncer que de de nouveaux moyens maritimes, seront bientôt en place. “Ces mesures auront notamment vocation à augmenter le flux de passagers, de véhicules et de ravitaillement” précise le communiqué du haut-commissariat.



Une prise en charge financière



Des trajets supplémentaires mais ce n’est pas tout. L’État a décidé de rembourser l’ensemble des dépenses liées à la mise en place de ce dispositif de navettes. “Elles s’inscrivent dans le cadre de l’aide globale de l’État pour faire face à la crise économique et sociale, et permettre la reprise durable de l’activité et la reconstruction” indique le communiqué.

La route qui longe la tribu de Saint-Louis est elle, toujours fermée à la circulation, au vu des risques de troubles à l’ordre public et d’exactions. “Pour permettre sa réouverture dans les meilleurs délais, les forces de sécurité accentuent sur cette zone leur travail d’ordre public et de police judiciaire” conclut le haut-commissariat.