EN IMAGES. A quoi ressemble le "verrou Sud" du Mont-Dore, qui ferme l’accès à la route provinciale côté La Coulée ?

Le dispositif de sécurité qui empêche les véhicules de traverser Saint-Louis, au Mont-Dore, interpelle et fait beaucoup réagir, en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, la majeure partie de la population ne sait pas à quoi il ressemble. Description du "verrou" que tiennent les gendarmes à La Coulée.

Deux camions de la gendarmerie garés nez à nez barrent la route provinciale numéro 1, ce mardi 13 août, à La Coulée. Calé contre un pneu, un panneau rouge annonce "verrou Sud fermé". Et derrière les deux véhicules, on aperçoit un dispositif qui fait beaucoup parler.

La voie côté montagne est bloquée par un Centaure, ces blindés de la gendarmerie mobile envoyés en Calédonie à l’occasion des émeutes.

La voie côté rivière est quant à elle fermée par des murs de sacs quasiment à hauteur d’homme, remplis de cailloux et de terre. Des barbelés finissent d’interdire le passage jusqu’à l’eau.

Verrou Sud du Mont-Dore sur la RP1 • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Point de contrôle

La gendarmerie signale que l’ensemble n’empêche pas de circuler, que le Centaure s’est par exemple écarté pour laisser passer une ambulance avec un patient dialysé, et que les habitants peuvent franchir le verrou. Mais le franchir à pied, en suivant le cheminement piéton, après un contrôle d’identité par les gendarmes présents sur place.

Plusieurs Mondoriens vivant dans la traversée de Saint-Louis en font l’expérience ce 13 août, alors que la CCAT est mobilisée là, en partie pour dénoncer les verrous qui "verrouillent" la tribu. Des riverains chargés de courses, ou qui se rendent au centre commercial de La Coulée.

Après contrôle de gendarmerie, il faut passer à pied. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Autre verrou à Saint-Michel

Le dispositif est placé juste après la rue du pic Kou, ce qui laisse l’accès aux lotissements résidentiels de La Coulée. L’un d’eux se trouve toutefois pris dans l’emprise qui est réglementée : le lotissement Rocheliane où vivent des familles originaires de Belep. Elles aussi doivent passer à pied. Un autre verrou tenu par la gendarmerie est positionné côté Saint-Michel, à hauteur du Thabor.

Pas d’axe routier accessible

L’ensemble ferme le seul axe routier qui dessert le Sud de la Grande terre, à savoir une partie du Mont-Dore et la commune de Yaté. Le tronçon a été entravé, et sa sécurité n’était pas garantie, à partir de la mi-mai, qui a marqué le début des troubles et des violences en Nouvelle-Calédonie. Un temps accessible aux automobilistes, mais apparu de plus en plus dangereux, il a été fermé à la circulation dans la deuxième moitié de juillet.

Message aux automobilistes qui espéraient rejoindre le reste du Mont-Dore par la RP1 : le "verrou" de gendarmerie situé à la Coulée est fermé. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Jusqu’à quand ?

Le 19, par exemple, jour où les navettes maritimes de secours n’ont pas navigué à cause d’une mauvaise météo, la traversée de Saint-Louis a pu être effectuée par la route. Mais avec un déploiement impressionnant de gendarmes, dans une ambiance très anxiogène et au milieu des caillassages. Les verrous ont par la suite pris leur aspect actuel. Voilà pas moins de trois mois que la partie Sud du pays est isolée. Et jusqu’à quand ? Pas de réponse à ce stade.

Le "verrou Sud" est prolongé par des barbelés jusqu'à la rivière. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Au recensement de 2019, on a décompté près de 1 400 habitants à Saint-Louis, environ onze mille résidents dans les quartiers du Mont-Dore situés au-delà et autour de 1 700 à Yaté.