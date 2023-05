Episode de caillassages au Mont-Dore, dans la traversée de Saint-Louis

Plusieurs véhicules ont subi des jets de pierre, ce lundi 29 mai, dans la traversée de Saint-Louis, au Mont-Dore.

Natacha Lassauce-Cognard, avec Françoise Tromeur •

"Attention, je viens de recevoir un caillou sur le pare-brise", "on vient de recevoir des cailloux", "caillassage". Ces messages apparus sur les réseaux sociaux ont été appuyés par un appel à la prudence émanant de la gendarmerie, ce lundi 29 mai, en début de soirée. Et le lendemain, plusieurs témoins, habitant la partie Sud du Mont-Dore, font écho d’exactions sur la RP1, dans la traversée de Saint-Louis. Une jeune fille de vingt ans raconte par exemple qu’elle se trouvait en voiture avec son concubin vers 19h30, quand le véhicule du couple a subi des jets de pierre contre la carrosserie et une vitre. Ils devaient porter plainte à la gendarmerie de Saint-Michel.

L'un des impacts du caillassage survenu ce lundi soir à Saint-Louis. • ©Franck Vergès / NC la 1ère

Double condamnation

Le porte-parole de l’association Citoyen mondorien, Florent Perrin, explique avoir rencontré, il y a quelques jours, le haut-commissaire Louis Le Franc. Lors de leur entrevue, les problèmes de circulation sur la RP1 à hauteur de Saint-Louis ont été largement évoqués, relate-t-il, en mentionnant un comité de pilotage sur l’impact des exactions qui serait mis en place le 8 juin.

Ces caillassages sont des actes de délinquance punis par la justice. Vendredi 26 mai, deux jeunes hommes originaires de la tribu ont été condamnés à de la prison ferme pour s'en être pris à des automobilistes, des conducteurs et passagers de bus ainsi qu'à des gendarmes, entre mars et juillet 2022 (compte-rendu d'audience ici). Notamment lors du précédent week-end de Pentecôte, qui avait été particulièrement violent.