Des activités originales à la fête du Sport au Mont-Dore

Qui dit 14 juillet, dit aussi fête du Sport au Mont-Dore. L'événement se tient ce vendredi au complexe culturel et sportif Victorin-Boewa à Boulari. L'occasion de proposer différentes pratiques, dont certaines qui sortent de l'ordinaire. De quoi donner au public l'envie de faire des activités physiques.

William Lecren (Sophie Boltz) •

C'est une grande fête à la fois familiale, conviviale, sportive mais aussi ludique. Lors de la fête du Sport, qui se déroule ce vendredi au Mont-Dore, règne une bonne ambiance. Vélo générant de l'électricité, mikados et baby-foot géants, tir à l'arc... Les participants ont le choix : chacun a une fiche. De jeu en jeu, ils cochent après avoir participé à une activité. "Je suis sortie avec mes copines, sourit une jeune fille. Les jeux sont vraiment très très bien. On a découvert le chambara (art martial) et le gymnase."

La fête du Sport au Mont-Dore ce vendredi 14 juillet 2023. • ©William Kromwel / NC la 1ère

Plus de 7000 personnes

Pour la 35e édition de la fête du Sport, 39 associations ont répondu présent. Une satisfaction pour Pierre Loyat, chef du service des sports par intérim de la ville du Mont-Dore. "On a attendu le beau temps et on est là, s'enthousiasme-t-il. On espère que les associations et les visiteurs sont contents. On a plein de stands de restauration qui sont préparés par les associations. On a des activités au niveau du stade avec le jeu des familles. On a une zone e-sport dans la salle omnisports, des démonstrations sur le podium et un espace jeux pour les enfants."

La fête du Sport au Mont-Dore ce vendredi 14 juillet 2023. • ©William Lecren / NC la 1ere

Les Mont-Doriens n'ont pas manqué de faire le déplacement jusqu'au complexe sportif. Chaque année, la fête du Sport attire plus de 7000 personnes.

La fête du Sport au Mont-Dore ce vendredi 14 juillet 2023. • ©William Lecren / NC la 1ere

Les visiteurs ont pu s'essayer à plusieurs animations amusantes comme le va'a en piscine ou la confection d'un jus de fruit en pédalant.