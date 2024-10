Crise en Nouvelle-Calédonie. Un car-jacking confirmé au Mont-Dore, quelques heures après la levée des verrous

La RP1 était ouverte depuis seulement quelques heures qu'un nouveau car-jacking était déjà signalé au Mont-Dore. Une information confirmée ce samedi 5 octobre par les forces de l'ordre en début de soirée.

Le soulagement n'aura été que de courte durée. Ce samedi, les forces de l'ordre confirment un car-jacking en fin de journée sur la RP1. Une agression survenue au premier jour de la levée des verrous, après plusieurs semaines de fermeture de l'axe au niveau de la tribu de Saint-Louis. Selon les forces de l'ordre, ce car-jacking "s'est passé à la fin du créneau d'ouverture. Des jeunes ont bondi sur un automobiliste et l'ont frappé avant de disparaitre dans la tribu avec le véhicule."

Pour rappel, les verrous doivent être levés chaque jour de 6h à 9h et de 15h à 18h jusqu'au 18 octobre.

Des gendarmes et des véhicules Centaure

L'axe est pourtant sécurisé par un important dispositif de gendarmerie. "On ne les voit pas forcément, mais les gendarmes sont là. La gendarmerie est bien présente. La gendarmerie sera présente autant que nécessaire, jusqu’à ce que cet axe soit complètement sécurisé, jusqu’à ce que la population qui emprunte l’axe soit complètement rassurée", indiquait le général Nicolas Matthéos un peu plus tôt dans la journée. Quelque 200 gendarmes et plusieurs Centaure sont présents le long de l’axe.

Des caillassages

Un peu plus tôt, dans un communiqué de Génération Mont-Dore, Nina Julié assurait que des caillassages avaient été signalés hier vendredi et ce matin.

Une nouvelle qui a aussi fait réagir l'association Citoyen mondorien.

Plus d'informations à venir.