Morts de Saint-Louis, au Mont-Dore : le président du gouvernement calédonien "lance un nouvel appel solennel à la responsabilité de tous les acteurs"

Politiques, coutumiers… Les réactions se sont succédées, après la mort de deux hommes tués par balle à Saint-Louis, au Mont-Dore, dans la nuit de mercredi à jeudi. Juste avant le long et redouté week-end du 24 septembre, c'est Louis Mapou qui a réitéré son appel au calme.

"Dans ce contexte difficile et empreint de tensions, Louis Mapou lance un nouvel appel solennel à la responsabilité de tous les acteurs - citoyens, forces politiques, coutumières, religieuses, etc… - à contribuer activement au rétablissement du calme et de la sérénité." C’est le message réitéré par le président du dix-septième gouvernement calédonien, dans un communiqué diffusé au soir du vendredi 20 septembre. Juste avant un week-end de quatre jours sous haute surveillance.

"Treize vies arrachées, treize de trop"

Il y exprime "une profonde tristesse et une vive émotion" après la mort des deux hommes tués par balle à Saint-Louis, au Mont-Dore, entre mercredi soir et jeudi matin, dans le cadre d’affrontements avec les forces de l’ordre. Depuis, les réactions se sont multipliées, de la part des politiques comme des coutumiers. Certaines, pour condamner vivement l'intervention des forces de l'ordre. D'autres, pour les soutenir. "Treize vies arrachées, c’est treize de trop", écrit pour sa part Louis Mapou en évoquant le bilan humain depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, à savoir onze civils et deux gendarmes mobiles.

"Seul un engagement collectif nous permettra de sortir de cette impasse"

"Chaque disparition est une blessure profonde pour notre société, qui rappelle la nécessité d’un retour au dialogue et à la paix. Cette situation est non seulement regrettable, mais elle pèse lourdement sur le tissu social et la cohésion de notre pays." Et d’insister : "Seul un engagement collectif nous permettra de sortir de cette impasse et de préserver l’avenir de notre pays. La violence ne doit jamais être une réponse aux difficultés que nous traversons. C’est par le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect que nous pourrons construire ensemble un avenir de paix, de stabilité et de prospérité pour l’ensemble des Calédoniens."

Vendredi après-midi, le conseil de l'aire Hoot ma Whaap tenait un discours similaire. Par communiqué, il a appelé "la populations et les responsables de tout bord (coutumiers, politiques, religieux, associatifs,etc) à s’efforcer de maintenir le calme là où ils sont malgré cette tragédie".

