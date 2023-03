Assises : six et trois ans de prison pour vol avec arme à l'encontre d'une femme enceinte

Partager :

La première session d’assises de l’année se poursuit, au tribunal de Nouméa. Depuis mardi, il s'agissait de juger deux jeunes accusés, pour tentative de vol avec arme et violences aggravées sur une femme enceinte, il y a deux ans, à Nouméa. Ils ont été condamnés à six, et trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis.

Le verdict est tombé, dans cette affaire de tentative de vol avec arme et violences aggravées. Mardi 28 et mercredi 29 mars, les assises se sont penchées - à huis clos - sur les faits survenus en mars 2021, à Nouméa. Durant une nuit de week-end, une habitante de Tina-sur-mer âgée d'une trentaine d'années a été réveillée par l'intrusion de cambrioleurs dans sa maison. Cette femme enceinte d'environ sept mois s'est retrouvée face aux intrus, qui venaient de trouver les clés de sa voiture. Quelques jours après un précédent vol Elle a été frappée à la tête à coups de bouteille en verre, alors qu’elle voulait empêcher de se faire une nouvelle fois voler un véhicule. Le plus jeune des trois accusés, tous mineurs au moment des faits, et récidivistes pour deux d'entre eux, a déjà été jugé devant le tribunal pour enfants. Il a été condamné à quatre ans de prison, dont un avec sursis. Ce mercredi, aux assises, ses deux comparses ont écopé de six, et trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis.

