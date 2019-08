La colère des parents d'élèves du lycée Jules Garnier

« On a des éléments concrets »

La sécurité et l’hygiène en question

Mobilisation jeudi

Ils ont décidé de faire entendre leur colère. Les parents d'élèves du lycée Jules Garnier tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme.Une enquête est en cours concernant l’association des parents d’élèves . En cause : le retrait suspect d’un montant total de deux millions de francs CFP et le manque de transparence au sein du bureau.Pour Jean-Paul Boyer, qui a lancé l’alerte auprès de la brigade financière, il est temps que lumière soit faite sur cette affaire.« On demande une assemblée générale, où tous les parents seront convoqués pour pouvoir être présents. Et là, on va pouvoir avoir la transparence des comptes et on va pouvoir remettre en cause ou pas le bureau. Mais à mon avis, à partir du moment où il y a quatre membres du bureau qui refusent cette assemblée générale, c’est qu’il y a quelque chose de louche derrière, forcément. Et puis on des éléments concrets ».Le 10 août dernier, des parents avaient déjà organisé une réunion pour tenter d'avoir des réponses :Autre préoccupation : la sécurité des lycéens en danger selon Virginie Murcia, présidente de l’union du groupement des parents d’élèves (UGPE).« Il y a des problèmes d’alcool que l’on appris sur le terrain de foot où il y a des ventes d’alcool et çà ce n’est pas acceptable pour nos jeunes parce çà finit en coma éthylique pour pas mal de jeunes filles et de jeunes garçons » . Virginie Murcia qui dénonce aussi des trafics de cannabis et des problèmes d’hygiène liés notamment au manque de toilettes disponibles : « Nous sommes obligés à chaque fois de récupérer nos jeunes et de les emmener aux toilettes à la maison et de les ramener ensuite à l’établissement ».Des revendications auxquelles n’a pour l’heure pas souhaité répondre le directeur de l’établissement joint par téléphone. Les parents d’élèves se donnent rendez-vous devant le lycée ce jeudi à 16 h, à l'occasion de la visite de la membre du gouvernement en charge de l’éducation Isabelle Champmoreau. Ils y tiendront une manifestation pacifique, afin de faire entendre leur voix.A noter que l'association des parents d'élèves du lycée a prévu une réunion d'information le 3 septembre prochain au sein de l'établissement, pour évoquer notamment la situation actuelle.