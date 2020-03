Coronavirus : bientôt des hygiaphones dans des stations services

Depuis la semaine dernière, les transports publics et les commerces autorisés à accueillir des clients, ont mis en place des mesures de protection. Exemple avec la mise en place prochaine, d'un vitrage transparent posé sur les comptoirs dans les boutiques de certaines stations services.

Bientôt des hygiaphones : barrières vitrées sur les comptoirs

Assurer un service de proximité en toute sérenité

C'est tout un mode de travail qui se réorganise avec la présence du coronavirus. Dans une station située dans le quartier de l’Artillerie, tous les moyens ont été mis œuvre pour rassurer le personnel et les clients : port du masque, gants et distance de sécurité sont de rigueur.Depuis l’annonce des deux premiers cas importés , les salariés ont très vite adopté les bons gestes dits " barrières". Les masques sont remplacés régulièrement dans la journée, assure Joseph Lee, caissier, et pas question de déroger à la règle, le risque zéro n’existe pas.Située en plein cœur du quartier de l’Artillerie, la station des Lycées est un lieu de passage, très fréquenté. Joseph Bui en est le gérant. Il possède, depuis 21ans, deux enseignes. Ces deux commerces de proximité seront dotés d'hygiaphones. Une nécessité, explique le gérant. Ces barrières vitrées installées sur les comptoirs des boutiques garantiront aux employés en caisse, une sécurité supplémentaire. Les hygiaphones serviront de "paravent sanitaire" : les clients seront ainsi isolés du personnel en contact permanent avec un large public.L'ensemble de ces mesures de protection rassure les clients. Chacun patiente devant la caisse tout en respectant une distance de sécurité d'un mètre.L'installation prochaine de ces équipements de sécurité instaurent un climat de confiance pour le personnel. Le gérant ne parle pas de coût. L’important est la protection des salariés ainsi que celle des clients.