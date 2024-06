Crise en Nouvelle-Calédonie : 11 personnes en garde à vue, Christian Tein, leader de la CCAT, s'est rendu de lui-même

Après l'interpellation mercredi 19 juin de plusieurs représentants de la CCAT, Yves Dupas le procureur de la République s'est exprimé sur les procédures en cours dans le cadre des émeutes qui se déroulent depuis le 13 mai.

Christian Tein, leader de la CCAT, et 10 autres interpellés sont entendus à la caserne Meunier, à Nouméa. Ils ont été placés en garde à vue pour une durée maximale de 96 heures en raison d'infractions "relevant de la criminalité organisée", précise Yves Dupas, procureur de la République, l'invité du journal télévisé de NC la 1ère ce mercredi 19 juin.

11 interpellations

Les interpellations visent les responsables de la CCAT. Ils ont été interpellés à 6 heures du matin et sont entendus en tant que "commanditaires présumés" explique le procureur. Concernant la garde à vue de Christian Tein, Yves Dupas apporte une rectification : l'homme s'est présenté volontairement aux forces de l'ordre au Mont-Dore.

Effectivement Christian Tein a contacté la gendarmerie un peu avant 9 heures pour indiquer qu'il souhaitait venir s'expliquer devant les enquêteurs et donc il a été pris en charge. Yves Dupas, procureur de la République

Des gardes à vue jusqu'à 4 jours

"Ce sont des infractions qui relèvent de cette criminalité organisée", détaille Yves Dupas qui poursuit : "ce sont des investigations particulièrement approfondies que nous devons mener, qui demandent du temps, des auditions, des confrontations, des vérifications sur les éléments techniques."

L'enquête est ouverte depuis le 17 mai. Quant aux éléments ayant mené à cette procédure, le procureur évoque l'existence d'un "certain nombres d'indices concordants à ce stade".

Les motifs de ces interpellations

Cette enquête ouverte par le parquet le 17 mai, rappelle-t-il, "porte sur les chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit, vols avec arme et en bande organisée, destruction de biens par incendie en bande organisée, complicité par instigation des crimes de meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, et participation à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de violences sur les personnes et de destructions de biens."

L'UC ne serait pas concernée par l'enquête

Une perquisition a été menée au sein du siège de l'Union calédonienne, où la CCAT avait programmé une conférence de presse en fin de matinée. Le parti indépendantiste est-il ciblé par cette enquête ?

Ce n'est aucunement une perquisition qui vise l'Union calédonienne. Yves Dupas, procureur de la République

Le procureur recadre les motifs de l'enquête : "Les commanditaires présumés qui appartiennent, pour partie, à la CCAT sont placés en garde à vue, c'est le sens de nos investigations, de ce travail d'enquête. Il n'y a pas d'autres hypothèses à formuler à ce stade." Et d'ajouter, ce pendant : "Une autre personne doit être entendue mais elle n'est pas liée directement aux objectifs centraux de cette enquête".

Des plaintes concernant des "milices" ?

Depuis le début des émeutes, plusieurs récits circulent concernant les actes de "milices", terme employé par certaines personnes, notamment sur les réseaux sociaux. Les agressions ainsi relayées ont-elles fait l'objet de plaintes officielles ? Yves Dupas précise : "Nous en avons traité une de plainte, d'un adjoint de sécurité dans le secteur de Tuband. Cette enquête est toujours en cours. Nous avons procéder à quasiment 12 auditions de témoins."

Le procureur termine et rappelle : "J'ai entedu les appels au calme, il faut laisser la justice travailler sereinement."

L'entretien avec Yves Dupas, procureur de la République dans le journal télévisé du 19 juin