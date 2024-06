Pourquoi l'interpellation de responsables de la CCAT pourrait marquer un moment important de la crise calédonienne

L'arrestation ce mercredi de plusieurs représentants de la CCAT, dont son porte-voix Christian Tein, pourrait représenter un tournant, après 37 jours de barrages et de violences en Nouvelle-Calédonie. La Cellule de coordination des actions de terrain porte l'opposition au dégel du corps électoral qui a tourné aux troubles graves, depuis le 13 mai dernier. Dans un communiqué, le parquet précise le cadre des huit interpellations qui ont eu lieu.

"Depuis ce matin, à partir de 6 heures, huit personnes ont été interpellées à Nouméa et au Mont-Dore", confirme mercredi 19 juin le procureur de la République. Dont Christian Tein, responsable de la CCAT. Dans un communiqué diffusé à la mi-journée, Yves Dupas précise : cela s’inscrit "dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par la section de recherche de la gendarmerie de Nouméa, en co-saisine avec la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction nationale de la police judiciaire et la sous-direction antiterroriste, ainsi que le groupe interministériel de recherches de Nouméa".

"Association de malfaiteurs"

Cette enquête ouverte par le parquet le 17 mai, rappelle-t-il, "porte sur les chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit, vols avec arme et en bande organisée, destruction de biens par incendie en bande organisée, complicité par instigation des crimes de meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, et participation à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de violences sur les personnes et de destructions de biens."

Jusqu'à 96 heures de garde à vue

Les huit personnes sont placées en garde à vue. "Pour ces qualifications pénales, relevant du champ de la criminalité organisée, la mesure est d’une durée maximale de 96 heures", selon Yves Dupas, qui indique : "Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, chacune des personnes placées en garde à vue a reçu notification par l’officier de police judiciaire des faits reprochés et de leur qualification pénale ainsi que des motifs de leur placement en garde à vue."

Et d’assurer par ailleurs : "Les droits fondamentaux de la personne placée en garde à vue, comprenant notamment le droit d’être assisté d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit de garder le silence lors des auditions ont là également été notifiés. J’ajoute, conclut le procureur, que les enquêteurs et le parquet entendent conduire cette phase de l’enquête avec toute l’objectivité et l’impartialité nécessaires dans l’objectif essentiel de la manifestation de la vérité."

Christian Tein s'adresse aux soutiens de la CCAT dans une vidéo diffusée le 24 mai, en début de nuit. • ©Capture Facebook

Un symbole fort

Ces interpellations représentent un symbole fort. Tant pour les manifestants qui répondent à l'appel de la CCAT que pour ses très nombreux détracteurs. Christian "Bichou" Tein, Mondorien originaire de l'île Ouen et habitant de Saint-Louis, est un cadre de l'Union calédonienne. Principal porte-voix de la Cellule de coordination des actions de terrain, il est devenu le visage de cette structure créée en novembre dernier. Un colelctif dont les militants se sont de plus en plus mobilisés, au fil des mois, contre le dégel du corps électoral tel qu'envisagé par la réforme constitutionnelle. Une personnalité indépendantiste qui incarne désormais la façon dont cette opposition a basculé dans la violence, et la plus grave crise que la Calédonie ait connue depuis les années quatre-vingt.

