Crise en Nouvelle-Calédonie : la caisse des écoles de Nouméa s’organise

Les locaux de la caisse des écoles de Nouméa ayant été incendiés le 25 mai dernier, la mairie a mis en place des mesures exceptionnelles pour les facturations et les paiements.

De nombreux services et et équipements de la ville de Nouméa ont été saccagés, volés voire incendiés depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie le 13 mai dernier.

Parmi eux, la caisse des écoles à Rivière salée qui a brûlé le samedi 25 mai. Un incendie qui “a gravement endommagé nos installations et perturbé notre capacité à gérer les services de cantine et de garderie de manière habituelle” écrit la mairie de Nouméa dans un communiqué.

Alors que les écoliers entament ce vendredi soir deux semaines de vacances scolaires, la caisse des écoles se met en marche pour rétablir au mieux les services.

Les factures ajustées



Tous les établissements scolaires ayant fermé dès le début des troubles, la mairie a décidé que la facturation du mois de mai serait ajustée sur les cinq jours de service effectif. Les factures de garderie et de cantine seront envoyées par courriel et le paiement est repoussé au 30 juin. Les prélèvements automatiques prévus le 10 juin pour la facturation du mois de mai seront également retardés au 30 juin.

Comment payer ?



La régie de la caisse des écoles est temporairement déplacée à l’accueil de l’hôtel de ville de la mairie de Nouméa, au centre-ville, à compter du 17 juin.

Vous pouvez également payer en ligne via le lien envoyé par courriel avec la facture.

Pour plus de renseignements, deux adresses courriel sont à disposition : caissedesecoles@ville-noumea.nc ou regie.caissedesecoles@ville-noumea.nc .