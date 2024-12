Crise en Nouvelle-Calédonie. La mairie de Nouméa lance un appel aux dons de livres

Après l'incendie de ses deux médiathèques au cours des émeutes, la mairie de Nouméa lance un appel à la solidarité des Calédoniens. Les équipes, qui proposent depuis octobre un service réduit dans un nouveau local, recherchent certains livres et lancent un appel aux dons. Notamment pour compléter des séries.

C'est une des conséquences directes des émeutes de mai dernier. Des milliers de livres ont été détruits en même temps que les bâtiments de deux médiathèques de la ville, à Kaméré et à Rivière-Salée. Spontanément sur les réseaux, des familles, très émues, avaient proposé des dons de livres pour tenter de reconstituer un fonds. Mais les équipes avaient dans un premier temps besoin de faire un état des lieux.

Dix mille ouvrages, composés de livres, de CD et de DVD ont en effet pu être sauvés. En partie grâce à une famille courageuse qui en a récupéré des centaines au cœur des violences.

Des séries incomplètes

Aujourd'hui, les bibliothécaires de Nouméa sont installées dans la maison des associations, à l'Orphelinat. Un local beaucoup plus petit, où elles proposent de nouveau un service d'emprunt avec les livres rescapés, basé sur le "Click and collect". "Certains des livres appartenaient à des séries aujourd’hui incomplètes, explique la mairie. Elles recherchent des ouvrages bien spécifiques pour remplacer ceux détruits lors des récentes émeutes et compléter ses collections."

Stephen King et Léon Tolstoï

BD, mangas ou romans en plusieurs tomes, leurs besoins sont très variés. Et pour faciliter la tâche des généreux donateurs, les agents ont constitué plusieurs listes. Cinq précisément : les BD, les mangas et les romans adolescents ainsi que les BD et les romans adultes.

Dans ces listes, on retrouve par exemple : le volume 1 de Ça écrit par Stephen King, le premier opus de la série Millénium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, La guerre et la paix, volume 2, de Léon Tolstoï. Ou encore en bande dessinée, plusieurs volumes des Cahiers d'Esther, de Riad Sattouf, même chose pour Journal d'un dégonflé de Jeff Kinney.

Les bibliothécaires de la ville de Nouméa recherchent certains ouvrages bien spécifiques pour compléter des collections. • ©Capture d'écran / Ville de Nouméa

Toujours pour les adolescents, mais du côté des romans, les médiathécaires recherchent également Révélation de la série Twilight, écrite par Stephenie Meyer ou Percy Jackson et Olympiens de Rick Riordan.

Les listes complètes des ouvrages recherchés sont consultables en ligne.

Si vous avez un de livres recherchés et que vous souhaitez l'offrir à la médiathèque, il suffit de vous rendre à la maison des associations (1 bis, Côte Amiral-Halsey, à l'Orphelinat) du mardi au vendredi de 10h à 16h30 et le samedi de 9h à midi.