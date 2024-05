EN IMAGES. Emeutes en Nouvelle-Calédonie : Ducos, une presqu'île sinistrée et très isolée depuis quinze jours

Partager :

C'est l'un des quartiers de Nouméa les plus touchés depuis le début des émeutes. Entreprises pilliées, saccagées ou brûlées, Ducos, poumon industriel et économique de la capitale, a connu de très nombreuses destructions, tout comme Kaméré et Tindu. Aperçu en images de quelques lieux symboliques du quartier, alors que la circulation reste toujours très difficile.

Magasins et entreprises pillés et incendiés, routes bloquées, plusieurs quartiers de Nouméa ont été touchés dès les premières nuits de violences. Parmi eux: Ducos. La presqu'île a été l'un des premiers secteurs à connaitre des barrages, notamment au niveau rond-point de Papeete. Le quartier est resté depuis très isolé, en particulier les zones les plus excentrées. Dans la nuit de vendredi à samedi, des maisons subissaient encore incendie et saccages dans le quartier de Kaméré, des familles ont dû fuir en bateau. Depuis quelques jours, les forces de l'ordre interviennent progressivement sur les barrages qui coupent les principaux axes. Ce dimanche, les blindés ont libéré le ront-point de Tindu. Tindu, au nord de Nouméa le dimanche 26 mai 2024 • ©Nadine Goapana - NC La 1ère Les forces de l'ordre entrent à Tindu au nord de Nouméa, le quartier étant barré par des émeutieurs le 26 mai 2024 • ©Nadine Goapana - NC La 1ère Des dégâts économiques "colossaux" Jeudi lors de sa visite éclair en Nouvelle-Calédonie, le chef de l'Etat a reçu les acteurs économiques du territoire, pour évoquer la reconstruction alors qu'il a lui-même évoqué des dégâts "colossaux". De très nombreuses entreprises historiques de Ducos ont été détruites, à l'image des Etablissements Saint-Quentin. Les établissements Saint-Quentin le dimanche 26 mai 2024, à Ducos. • ©Nadine Goapana / NC la 1ère Un barrage à Ducos, le dimanche 26 mai 2024 • ©Nadine Goapana / NC la 1ère Des polluants dans les fumées Les incendies des entreprises industrielles ont entrainé des fumées importantes à Ducos. Selon l'institut de contrôle de la qualité de l'air, Scal'Air, des quartiers, dont celui de Kaméré, ont certains soirs atteint le stade de l'alerte rouge aux particules fines. Ces particules fines sont composées de différents types de polluants, notamment des sulfures et des hydrocarbures, qui pénètrent dans les poumons et peuvent engendrer des gênes respiratoires chez les personnes les plus à risque. Un supermarché vandalisé à Ducos, le dimanche 26 mai 2024 • ©Nadine Goapana / NC la 1ère Des services de proximité En plus des entreprises, de très nombreux commerces et des services de proximité ont été vandalisés, comme ici la pharmacie. La pharmacie de Ducos dans le nord de Nouméa complètement saccagée après les émeutes, le 26 mai 2024 • ©Nadine Goapana - NC La 1ère La culture touchée en plein coeur Comme celle de Rivière-Salée, la médiathèque de Kaméré est partie en fumée. Inaugurée en 2017, cette structure située juste à côté du collège, visait notamment à rééquilibrer les équipements municipaux pour la jeunesse au sein de la ville de Nouméa, entre les quartiers sud et ceux du nord. De nombreux évenements et des spectacles étaient proposés aux collégiens de Kaméré dans cet espace. La médiathèque à Ducos sinistrée après les émeutes de mai 2024 à Nouméa et dans le Grand Nouméa • ©Nadine Goapana - NC La 1ère Ce qu'il reste de la médiathèque de Kaméré après les émeutes de mai 2024. • ©Nadine Goapana / NC la 1ère Depuis le début des émeutes, une dizaine d’établissements scolaires ont été dégradés totalement ou partiellement, c'est le cas du collège de Kaméré. Le collège de Kaméré dans le quartier de Ducos en partie dégradé le dimanche 26 mai 2024 • ©Nadine Goapana - NC La 1ère Malgré la désolation, comme dans les autres quartiers de Nouméa, des messages d'espoir apparaissent à Ducos, notamment à l'attention des mamans en ce jour de fête des mères. Un message pour la fête des mères dans le quartier de Ducos, le 26 mai 2024. • ©Nadine Goapana / NC la 1ère

