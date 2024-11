De nombreux candidats aux postes administratifs au job dating de la ville de Nouméa

La campagne des jobs d'été a débuté, et plusieurs centaines de jeunes se sont déjà inscrits en ligne dans l'espoir de trouver une activité rémunératrice pour la fin de l'année. Ce mercredi 6 novembre, la ville de Nouméa a reçu des candidats lors d'un job dating. Pour la plupart, c'est leur tout premier entretien d'embauche.

Ils étaient nombreux à se présenter à l'hôtel de ville de Nouméa en matinée. C'était le cas de Titouan Pflumio, 16 ans, qui espère financer un projet personnel. Comme la plupart des jeunes de son âge, il ne dispose pas encore d'expérience, mais il est enthousiaste à l'idée d'être recruté. "Je pars en voyage, et du coup, j'aimerais me faire quelques sous en travaillant, en montrant ma motivation en job d'été. La mairie nous aide en proposant [ces petits boulots]. Il n'y a pas forcément de niveau requis, à part parfois le Bac ou le Brevet, donc je suis venu déposer ma candidature."

Pour une quarantaine de postes, "cela représente entre 300 et 400 candidats, et tout se fait en ligne, précise Laure Washetine, gestionnaire des ressources humaines à la ville de Nouméa. On a énormément de candidatures qui sont enregistrées, d'où l'importance de faire un job dating pour qu'il y ait un face à face avec les services recruteurs."

Renforcer les services municipaux pendant les grandes vacances

Les jobs d'été sont proposés pour trois ou quatre semaines en fin d'année, afin de renforcer les services de la ville dans l'administration, la culture, l'animation ou encore les services techniques. Les échanges entre les jeunes candidats et les représentants des ressources humaines apportent un vrai plus à la démarche des candidats.

"Ça s'est très bien passé, pour Kelly Tom. Elles expliquent bien, surtout que je ne suis pas dans le domaine administratif, et ça me permet de voir à peu près les choses que l'on va faire durant ce stage de découverte."

Recherche aide-maçon et aide-mécanicien

"Il y a un très bon match entre leurs profils, leurs personnalités, leurs compétences, leurs quelques expériences et ce que l'on cherche, indique Sandrine Mariaule, responsable des ressources humaines pour la ville de Nouméa. Là on est vraiment dans la difficulté car on a plus de candidats que de propositions, avec des candidats qualitatifs. Ça ne va pas être facile, puisqu'on ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Il y a une belle montée en compétences des profils des jeunes."

La file d'attente pour les tâches administratives était la plus chargée, c'est aussi le secteur qui nécessite le moins de qualifications. Dans les autres domaines d'activités, la concurrence était beaucoup moins forte.

