De plus en plus inquiets pour leur avenir, les salariés du Betico en grève

La nouvelle est tombée ce vendredi, à la veille de ce long weekend de Pâques et des vacances scolaires. L’ensemble des salariés du Betico n’a pas repris le travail. Conséquence directe, 160 passagers qui devaient rejoindre Lifou et Maré n’ont pas pu embarquer ce matin.

Nous, on est arrivés tôt ce matin, avec les colis, mais on n'a pas pu partir avec le Betico. Maintenant, on attend qu'on vienne nous chercher pour repartir à la maison...