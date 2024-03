Dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie : deux manifestations prévues ce jeudi, des perturbations attendues

Déjà des perturbations à Nouméa, où une partie de la VDO a été fermée à 9 heures. La levée des blocages annoncée mercredi par le collectif Agissons solidaires a été accueillie avec soulagement par la population. Mais si les rouleurs sont partis, deux autres manifestations ont lieu ce jeudi, à Nouméa. L'une, devant le Congrès, portée par les Loyalistes. L'autre, sous forme de marche des indépendantistes, depuis Montravel, par la Cellule de coordination des actions de terrain.

La rue va encore parler, aujourd’hui. Cette fois, le sujet n'est pas la taxe carburant, mais le dégel du corps électoral. Texte examiné par les sénateurs à Paris, dans la nuit de mardi à mercredi (heure calédonienne).

Portion de VDO fermée

Des perturbations de la circulation routière sont attendues à Nouméa. Les voies Nord-Sud de la VDO (voie de dégagement Ouest) seront ainsi fermées à partir de 9 heures et peut-être jusqu'à midi depuis le rond-point de Montravel. En clair, on ne pourra pas entrer en ville par là. La police demande aux automobilistes de passer par les Portes-de-Fer et Magenta.

Marche des indépendantistes depuis Montravel

À Montravel dès 7 heures ce matin, les indépendantistes de la Cellule de coordination des actions de terrain appelaient à une marche pour s’opposer au dégel. Cette marche devrait passer par le gouvernement et le haussariat.

Les Loyalistes et le Rassemblement devant le Congrès

Dès 7h30 ce matin, les Loyalistes et le Rassemblement sont, eux, positionnés devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. L’épineuse question du dégel fait là aussi partie des motivations de ce mouvement.

Deux manifestations

L'objectif est que ces deux manifestations ne se croisent pas. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Après une semaine de blocages liée à la taxe sur le carburant, le ciel social reste donc couvert et les Calédoniens peuvent s’attendre, aujourd’hui encore à des perturbations.