Des records battus au championnat de natation en petit bassin

C'est la première compétition depuis le début de la crise et la dernière de la saison calédonienne pour les nageurs. Des retrouvailles appréciées avec les adversaires et les chronos, qui se sont traduites par des belles performances.

Ils arrivent en abordant une compétition différemment avec beaucoup de motivation, moins de stress et on se rend compte que les performances et les résultats sont présents.