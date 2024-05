Emeutes en Nouvelle-Calédonie - À la résidence des personnes âgées des cerisiers bleus :" La présence des bénévoles de la Croix-rouge nous rassure vraiment"

À la résidence de personnes âgées les cerisiers bleus, à Nouméa, les habitants sont soutenus par la Croix-Rouge. Des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux comme quoi ils étaient abandonnés. Les équipes de NC la 1ère se sont rendues sur place ce lundi matin.

La centaine de pensionnaires de la résidence de personnes âgées des Cerisiers bleues va bien et garde le moral, selon les équipes de NC la 1ère, qui se sont rendues sur place, à Nouméa, ce lundi matin. Des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux affirmant que ces résidents étaient "abandonnés". Ce n'est pas le cas, même si leur quotidien est bouleversé par les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Au quotidien, ils sont soutenus par des bénévoles de la Croix-Rouge. En effet, depuis mardi, sept bénévoles se relaient.

En tant que bénévole, elle vient en aide aux personnes âgées. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

"Elles (les bénévoles de la Croix-rouge) nous rassurent vraiment", clame Paulette, résidente de 80 ans. "Je trouve ça très bien. Les trois premiers jours on a eu beaucoup d'inquiétudes. La directrice et les responsables venaient tous les jours. On a eu du soulagement aussi, quand on a vu la Croix-rouge. Mais le soir, c'est vrai qu'on a vu la fumée, les bombes lacrymogènes, là franchement j'ai eu peur."

Cette résidente des cerisiers bleus est soulagée d'avoir du soutien de la part de la Croix-rouge. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

Répondre à l'urgence

Ces bénévoles répondent à l’urgence des locataires, notamment sur le plan médical. Ils font du porte-à-porte aussi pour voir si les personnes âgées ne manquent de rien. Ils s'assurent que les personnes de la résidence sont autonomes et peuvent aller faire leurs courses.

Les denrées alimentaires manquent, comme partout, mais, en fonction,des besoins, les aliments sont distribués lorsque c'est nécessaire. Les habitants des alentours de la résidence sont aussi solidaires et apportent des denrées.

Les aliments sont distribués par les bénévoles à ceux qui en ont le plus besoin. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

Suivez l'évolution de la situation avec notre direct numérique, consultable ici.