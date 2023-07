EN IMAGES. Fête du 14 juillet. À Nouméa, le défilé militaire attire la foule

La traditionnelle cérémonie du 14 juillet a lieu ce vendredi matin à Nouméa. Le défilé militaire emprunte l'avenue de la Victoire-Henri-Lafleur. Avec un passage "pédestre, équestre et motorisé" des troupes. Les spectateurs sont au rendez-vous.

Rédactions de NC la 1ère (Sophie Boltz) •

Après le défilé aux lampions, les festivités du 14 juillet se poursuivent. Comme chaque année, le défilé militaire est un rendez-vous incontournable. Les Nouméens sont venus nombreux pour assister à l'événement ce vendredi 14 juillet sur l'avenue de la Victoire-Henri-Lafleur. Vers 8h45, avant que le cortège ne se mette en mouvement, l'ambiance était solennelle. Certains spectateurs avaient mis leurs plus beaux vêtements.

Le défilé militaire se prépare ce vendredi 14 juillet 2023, sur l'avenue de la Victoire-Henri-Lafleur, à Nouméa. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

Le public se masse avenue de la Victoire-Henri-Lafleur ce 14 juillet 2023. • ©Maurice Violton / NC la 1ère

Les différentes unités des forces armées en Nouvelle-Calédonie mais aussi la gendarmerie, la police nationale, la sécurité civile, les douanes, la police municipale de Nouméa et les pompiers défilent dans la rue. Au total, on dénombre 630 participants et 45 véhicules.

Le défilé militaire du 14 juillet 2023 à Nouméa. • ©Maurice Violton / NC la 1ère

Les pompiers et les personnels de la sécurité civile ont été très applaudis.

Les pompiers participent au défilé du 14 juillet 2023. • ©Maurice Violton / NC la 1ère

Le défilé du 14 juillet 2023 à Nouméa. • ©Maurice Violton / NC la 1ère

Le défilé du 14 juillet 2023 à Nouméa. • ©Maurice Violton / NC la 1ère

Sans oublier le régiment du service militaire adapté qui déambule en entonnant un chant traditionnel de Maré. Un moment émouvant qui a reçu des applaudissements nourris.

Le RSMA défile sur un chant traditionnel de Maré. • ©Maurice Violton / NC la 1ère

Le général Valéry Putz, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, s'est dit satisfait de l'adhésion populaire et de l'engagement de la jeunesse.

D'anciens militaires australiens du National servicemen's band ont pris part au cortège. Ils ont clôturé la manifestation en musique.

Des anciens militaires australiens du National servicemen's band ont pris part au cortège. Ils ont clôturé la manifestation. • ©Maurice Violton / NC la 1ère

Le reportage de Maurice Violton et Claude Lindor