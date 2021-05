EN IMAGES. Hommage aux premiers travailleurs tonkinois arrivés à Nouméa

Rédactions de NC la 1ere, avec Françoise Tromeur •

Mars 1891, un convoi parvenait à Nouméa en provenance du port de Haïphong, dans le Nord de l'actuel Vietnam. A bord du Chéribon, les premiers Chân Đăng envoyés en Nouvelle-Calédonie, sous contrat d'engagement, avec des membres de leur famille. Des Tonkinois venant travailler dans les mines.

Maquette du Chéribon, le navire qui a transporté les premiers Chân Đăng en Calédonie. • ©Stéphanie Chenais / NC la 1ere

L'anniversaire de cette arrivée, la première de toute une série, devait être marqué le samedi 13 mars dans le quartier "chinois" de Nouméa. Mais la pandémie et le second confinement calédonien se sont invités au programme. Cérémonie et dépôt de gerbe ont ainsi été reportés à ce samedi 15 mai.

©Nicolas Fasquel / NC la 1ere

©Stéphanie Chenais / NC la 1ere

Une histoire vieille de cent-trente-ans, longtemps restée discrète, qui a été rappelée en présence de différentes générations. Beaucoup de jeunes participaient ou assistaient à la commémoration, samedi matin.

Ecoutez le reportage de Stéphanie Chenais :

Hommage aux Chan Dang à Nouméa

©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ere

©Stéphanie Chenais / NC la 1ere

Le foyer vietnamien propose régulièrement des cours de danse, de cuisine ou de langue, pour que cette culture reste bien vivante. Foyer où le coup d'envoi de ces célébrations a été donné en février, lors d'un repas avec les anciens.