Fête des quartiers à Nouméa : la ville célèbre le bénévolat

Un rendez-vous qui a rassemblé des centaines de personnes aujourd’hui. Ce samedi 7 août se déroulait la fête des quartiers. Un événement qui a pour but de mettre en lumière toute la vie associative et caritative des 37 quartiers de Nouméa.

Au programme de cette journée : de nombreuses animations, comme l’indique Mathieu Granet, référent évènementiel Vie des Quartiers de Nouméa.

Le site est divisé en plusieurs espaces : avec un espace scénique et une belle programmation musique et danse. Il y a aussi un espace associatif, un marché artisanal et vivrier pour mettre en avant le savoir-faire des habitants ainsi qu’un centre de restauration.

Mathieu Granet, référent évènementiel Vie des Quartiers de Nouméa