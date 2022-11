Grève de la fonction publique : l'intersyndicale a rendez-vous avec le gouvernement début 2023

A l'issue d'une nouvelle journée de mobilisation lundi 28 novembre, l'intersyndicale des fonctionnaires a été reçue par des membres du gouvernement calédonien. Ils se sont mis d'accord sur une rencontre début 2023, pour obtenir une réponse ferme sur leur demande de revalorisation du point d'indice.

Lizzie Carboni •

L'intersyndicale aura finalement obtenu gain de cause lundi dernier. Près de 200 personnes étaient mobilisées devant le siège de l'exécutif, rue Gallieni, pour demander une revalorisation du point d'indice. Une délégation a été reçue en fin de journée lundi, par la présidence et le membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Les syndicats - la Fédération des fonctionnaires, la Cogetra et le SOENC fonction publique - réclament toujours la revalorisation du point d’indice de l’ensemble des fonctionnaires, agents contractuels et retraités de la fonction publique.

Un nouveau rendez-vous dans le calendrier 2023

"Au niveau du calendrier, plus d'attente jusqu'en juillet 2023 et la garantie d'éviter des discussions stériles à n'en plus finir, avec au contraire une réponse ferme et définitive en janvier-février 2023 sur une revalorisation ou pas."

Dans son communiqué envoyé à l'issue de la rencontre avec le gouvernement, l'intersyndicale confirme que l'exécutif s'est également engagé à de nouvelles discussions avant la prochaine rentrée des classes, soit le 13 février 2023 "et d'établir avec l'intersyndicale le budget primitif 2023 en toute transparence. Nous pourrons ainsi agir en fonction."

"La mobilisation reste de rigueur"

Pour autant, l'intersyndicale n'ayant pas obtenu de réponse définitive sur sa demande, elle indique qu'elle restera présente dès les premiers mois de 2023, "si le sort du pouvoir d'achat de nos retraités et de nos agents publics n'était pas pris en compte."