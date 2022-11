Grève de la fonction publique : mobilisation à hauteur du gouvernement

"Défendre le pouvoir d'achat", c'est le mot d'ordre du mouvement lancé ce lundi 28 novembre. Alors que commence une visite ministérielle attendue, la Fédération des fonctionnaires, la Cogetra et le Soenc fonction publique défendent la revalorisation du point d'indice pour tous les fonctionnaires agents contractuels et retraités de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie.

Dave Waheo-Hnasson et Françoise Tromeur •

En guise de comité d'accueil, une grève dans la fonction publique. Le mouvement coïncide avec l'arrivée de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco en Nouvelle-Calédonie. Et ce n'est pas franchement un hasard si plus de 200 manifestants - chiffre des forces de l'ordre - étaient mobilisés en fin de matinée à hauteur du gouvernement : non seulement l'intersyndicale qui porte la grève cherche à faire changer d'avis l'exécutif local, et espérait être reçue, mais les deux ministres de passage sont attendus dans l'après-midi au siège du dit gouvernement. Faute de rencontre, elle entendait bien les interpeller.

Les forces de l'ordre décomptaient lundi matin plus de 200 manifestants à proximité du gouvernement. • ©Lina Waka-Ceou / NC la 1ère

A travers la Calédonie

Le mouvement fait écho dans l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mobilisations également à Koné, Poindimié, La Foa ou Lifou. Pour exemple, les agences OPT sont fermées sur la côte Est. Rappelons que la Fédération des fonctionnaires, la Cogetra, et le Soenc fonction publique mettent leurs forces en commun afin de réclamer la revalorisation du point d’indice pour l’ensemble des fonctionnaires, agents contractuels et retraités de la fonction publique.

Bacheliers épargnés

C'est ce point d'indice qui sert à calculer les salaires, il détermine également l'évolution du pouvoir d'achat. Au cœur du sujet : la volonté de s'aligner sur la fonction publique d'Etat qui a déjà bénéficié d'une revalorisation. La question fait l'objet de discussions depuis plusieurs semaines. Une réunion tenue vendredi 25 novembre n’a toujours pas permis de trouver un terrain d’entente. Il en était question dans l'invité de la matinale radio, ce lundi. A noter que l'intersyndicale a rassuré les candidats au bac, assurant que la grève n'affecterait pas l'épreuve de philo.

A suivre sur nos antennes