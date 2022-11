Habitat océanien, un modèle à bâtir

Le symposium "Imaginons l'habitat océanien" s'est refermé vendredi 4 novembre après trois journées de travaux, à Koné puis à Nouméa. Elles ont permis de réfléchir à un type de logement, approprié aux modes de vie locaux en milieu urbain, rural et sur terres coutumières. Mais aussi à un modèle économique durable pour les Calédoniens.

Bernard Lassauce et Cédric Michaut

Imaginer un habitat qui nous ressemble. Adapté au mode de vie océanien, mais aussi au climat. Privilégiant les matériaux locaux et les savoirs traditionnels. Tels étaient les thèmes abordés vendredi 4 novembre, à travers six atelier de réflexion à la Communauté du Pacifique. On y a aussi parlé gouvernance, gestion communale ou développement des terres coutumières.

Dépasser le frein du financement

Des traits d’union entre besoins des populations et nécessaire accompagnement technique des projets, mais aussi accompagnement financier. "Le seul frein serait le financement, parce qu’il faut pouvoir apporter des garanties aux banquiers pour qu’ils souhaitent investir", observe Maëva Lecren, chef du service développement social à la SIC. "Mais si nos collectivités se portent garantes, généralement, il y a moins de difficultés à trouver des investissements sur terres coutumières."

L'aspect matériaux

Ce qui demeure le plus concret en matière d’habitat, ce sont les matériaux. Leur empreinte carbone tout autant qu’un espace de vie approprié. "Le premier volet, c’est de définir un habitat qui va correspondre aux modes de vie océanien, dans toute leur diversité. Ethnique, culturelle géographique, sociale", énumère Djamil Abdelaziz. Directeur adjoint des Achats, patrimoine et moyens de la Nouvelle-Calédonie, il a en charge le référentiel de la construction. "La deuxième partie, c’est d’essayer d’intégrer dans cet habitat un maximum de matériaux et de techniques qui relèvent de produits bio-sourcés, et qui pourraient éventuellement relever des matériaux et savoir-faire traditionnels, qu’on pourrait conserver pour les générations futures en les réintroduisant dans un habitat moderne."

Restera à transformer ces réflexions en action, à privilégier le développement durable à l’aspect économique. Pour que les projets candidats au concours lancé en juin, lors de la Biennale de la construction, deviennent par exemple réalité. Et inspirent une autre façon d’appréhender le logement calédonien.

Une construction exemplaire à Pouembout

En complément, voyez cette visite organisée mercredi 2 novembre à Pouembout. Une délégation du gouvernement et des experts ont découvert une construction réalisée par une architecte et le FSH, Fonds social de l'habitat. Un reportage de Brice Bachon et Nathan Poaouteta :