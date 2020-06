Jusqu'à cinq ans de prison pour l'agression d'un policier baie de l'Orphelinat

Jugées en comparution immédiate, trois personnes devaient répondre de violences aggravées envers un policier qui intervenait samedi soir à Nouméa. Les deux hommes ont été condamnés à cinq ans de prison, dont dix-huit mois de sursis. La troisième prévenue écope de dix-huit mois avec sursis.

[MISE A JOUR DE L'APRES-MIDI]La décision est tombée en début d'après-midi, dans ce procès pour violences aggravées envers un policier : les deux hommes sont condamnés à, dont dix-huit mois de sursis avec maintien en détention, mais aussi obligation de soin face à la problématique de l'alcool, obligation de travailler. Quant à la prévenue, elle écope de. Tous doivent verser collégialement 150 000 francs de dommages et intérêts à leur victime (du moins pour l’instant)En fin matinée, le procureur avait, rappelons-le, requis six à huit ans de prison ferme pour les deux hommes, bien connus des forces de l’ordre, et deux ans de prison avec ou sans sursis pour la femme (au tribunal «d'apprécier»). Les faits sont survenus samedi soir à Nouméa, à l’Orphelinat . Et ce mardi, le tribunal correctionnel jugeait trois prévenus âgés deans. Ils étaient accusés d’avoir frappé et tenté d’étrangler l’agent de la police nationale à bord d’une annexe de bateau, alors qu’il se trouvait en pleine. Des violences aggravées par trois circonstances, qui ont entraîné une incapacité supérieure à huit jours.Ce samedi, après vingt heures, les policiers sont alertés de violences du côté de la baie de l’Orphelinat. Trois fonctionnaires sont dépêchés sur place. Des invididus, qui vont s'avérer, courent vers une annexe pour s’enfuir. Un policier monte. Et une violente altercation s’ensuit.Le policier se voit contraint de, à deux reprises. Il se retrouve dans une situation alarmante. Deux des prévenus tentent de l’étrangler. Il manque d’air. Ses agresseurs disent calmement : «Mets-le KO.» «On va le mouiller.» «On va l’amener près du récif et le, le jeter par-dessus bord.»Le policier est conscient d’être. «C’est la première fois que j’ai sorti mon arme en quinze ans de service», confiera-t-il au tribunal, avec émotion. Les prévenus ont demandéà l’agent. «Je suis vraiment désolé. On a déconné», a déclaré l’un d’eux. «Il a fait son travail. Je ne mets pas en doute son témoignage, j’ai essayé de le jeter dans l’eau. Il est coriace.»Ajoutons qu’enà leur collègue, une trentaine de policiers se sont mobilisés ce matin devant le tribunal.