L'incendiaire de la bannière tricolore condamné à six mois ferme

Natacha Lassauce-Cognard, avec F.T. •

Douze mois de prison, dont six mois avec sursis durant deux ans : c'est la décision de justice prise à l'encontre du jeune homme qui a reconnu avoir mis le feu à la bâche tricolore de la province Sud, dans la nuit de vendredi à samedi. La bannière géante apposée sur la Maison bleue, à l'approche du 14-Juillet, avait été en partie détruite, au risque que l'incendie s'étende au bâtiment. Âgé de 22 ans, le jeune adulte a été présenté à la justice, cet après-midi, en procédure de «plaider coupable». Il aura aussi obligation de chercher un emploi, de réparer ses infractions et de se soumettre à des soins.



Plus de précisions à venir