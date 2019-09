L'incendiaire de Parisiana condamné à deux ans ferme

Interpellé quatre jours après

Une vengeance

Agé de vingt ans, le jeune homme a été condamné ce vendredi, à la mi-journée, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, mais aussi à l'obligation d'indemnisation ses victimes. Il devait retourner au Camp-Est à l'issue du procès.Interpellé par la police quatre jours après, cet ancien employé avait reconnu les faits à l'encontre de ces deux commerces emblématiques de la Deuxième Vallée-du-Tir, la boulangerie Parisisana et le snack Peggy. Le soir du 19 août , il y avait pénétré par effraction et avait mis le feu, feu qui avait ravagé les lieux.La raison invoquée ? Un litige avec ses ex-patrons. Le ministère public, relevant une volonté de sa part de punir les propriétaires, avait requis quatre ans d'emprisonnement et le maintien en détention.