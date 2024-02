Justice : Olivier Pérès transféré dans une prison de l’Hexagone

Condamné en appel pour meurtre, l'ancien chirurgien du Médipôle, qui s'est pourvu en cassation, s'est vu refuser une nouvelle demande de remise en liberté pour mauvais état de santé. Jeudi 15 février, il doit en effet être transféré du Camp-Est vers un autre centre pénitentiaire, cette fois dans l'Hexagone.

Transfert prévu jeudi 15 février. D'après les avocats d'Olivier Pérès, c'est à cette date que l'ancien chef de la chirurgie orthopédique au Médipôle doit aller rejoindre un nouveau lieu de détention. Non plus le Camp-Est en Calédonie, mais une prison de l'Hexagone. Dans ce contexte, la remise en liberté que le sexagénaire a demandée pour raisons de santé a été une fois de plus rejetée. En avril 2023, Olivier Pérès a été reconnu coupable en appel et condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Eric Martinez, en septembre 2018 à Nouméa, sur le golf de Tina. Il s'est pourvu en cassation.