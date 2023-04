Olivier Pérès condamné en appel à quinze ans de réclusion criminelle

Partager :

Jugé en appel devant les assises de la Nouvelle-Calédonie, Olivier Pérès a été condamné ce vendredi soir à une peine moindre qu'en première instance : quinze ans de réclusion criminelle, et non plus vingt. Il est reconnu coupable d’avoir commis des violences et d’avoir donné la mort à Eric Martinez le 13 septembre 2018, à Nouméa, sur le golf de Tina. La légitime défense n'est pas retenue, mais la préméditation non plus. Et il n'y a pas de diminution de peine liée à une altération du discernement.

Natacha Lassauce-Cognard (Françoise Tromeur) •

Neuf jours d'audience, des débats longs et laborieux, de nombreux rebondissements et retards, une salle comble pour l'ultime journée, au moins quatre heures de délibéré… Et au bout de ce second procès, le verdict a été annoncé vendredi 14 avril, vers 20 heures : Olivier Pérès, aujourd'hui âgé de 65 ans, est à nouveau reconnu coupable d'avoir tué son voisin et ex-ami Eric Martinez, le 13 septembre 2018, à Nouméa, sur le golf de Tina. Il est à nouveau condamné à de la réclusion criminelle. Sept ans de moins que ce qui a été requis le matin Mais la peine est inférieure de cinq ans à celle prononcée en première instance il y a environ un an. Quinze ans de réclusion, et non plus vingt. Elle est aussi moins lourde que celle requise par l'avocate générale ce vendredi matin, à savoir 22 années. L'ancien chef du service orthopédique au Médipôle est reconnu coupable d’avoir commis des violences, d’avoir donné la mort. La légitime défense n'est pas retenue, mais la préméditation non plus. Et il n'y a pas de diminution de peine liée à une altération du discernement.

Partager :