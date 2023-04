Affaire Pérès-Martinez jugée en appel : place à la plaidoirie de la défense

Les envolées se succèdent, aux assises de la Nouvelle-Calédonie, en ce dernier jour du procès en appel. A la mi-journée, les avocats d'Olivier Pérès ont débuté leur plaidoirie. Me Moresco s’est insurgée du ton employé par les avocats de la partie civile et l’avocate générale.

“Aujourd’hui, Olivier Pérès n’est plus que l’ombre de lui-même.” Ce vendredi 14 avril, à la mi-journée, Me Cécile Moresco se charge d'ouvrir les plaidoiries de la défense. “Pendant ces quinze jours, nous avons cherché la vérité, nous y sommes parvenus”, déclare l’avocate.

"Comment peut-on parler à quelqu’un de cette manière ?"

Elle retient deux choses, dans les plaidoiries de la partie civile, la veille au soir. “Éric Martinez savait inventer un passé militaire avec certaines personnes. Avec d’autres, il n’en parlait pas.” Mais au lieu d’en tirer la conclusion que l’homme n’est pas dangereux, c’est pour elle le contraire, qu’il faut en déduire. Par ailleurs, Cécile Moresco se dit choquée par les interpellations vis-à-vis de l’accusé. “Il a été traité comme un chien”, dénonce-t-elle. “Comment peut-on parler à quelqu’un de cette manière ?”

L’avocate de la défense revient sur le comportement passé de la victime. “Il a tout de même été poursuivi par des femmes pour violence conjugale, harcèlement sexuel et attouchements”, énumère-t-elle. “C’était un simple coureur de jupon ? Comment peut-on comparer Éric Martinez à Olivier Pérès ?” Elle continue à s’interroger : “Comment l’avocate générale et les avocats de la partie civile peuvent minimiser ces délits ?”

“La position du ministère public ne tient sur rien"

D’ajouter : “Si Olivier Pérès avait planifié la légitime défense, pourquoi a-t-il appelé la police ? Pourquoi a-t-il parlé des menaces d’Eric Martinez transmises par son épouse, Laurence ?” Son avis : “La position du ministère public ne tient sur rien. Mais c’est grave car il y a la vie d’un homme, en jeu. On requiert contre lui 22 ans de réclusion criminelle.”

Concernant le fameux livre, l’avocate de la défense déclare qu’Olivier Pérès a commis des erreurs, dans la rédaction de ses écrits. Mais “cela n’explique pas les réactions violentes des parties adverses lors de la première instance”. Il y a presqu’un an, la cour d’assises a condamné l’accusé à 20 ans de réclusion criminelle. Selon l’avocate, “il porte une partie des responsabilités. Mais il ne mérite pas une telle peine."

Pour elle, l’accusé a tiré afin de se protéger. Me Moresco interpelle les jurés : "Mettez-vous à la place d’Olivier Pérès. Si l’on menace vos enfants, que feriez-vous ?" Elle-même répond : "Personnellement, je me défends." L’avocate demande l'acquittement. La plaidoirie de la défense est suspendue pour une pause déjeuner. Elle doit reprendre dans l'après-midi, avec Me Lasek et Me Aguila.

