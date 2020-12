L'agresseur d'un restaurateur au Quartier-Latin condamné à trois ans de prison

Un jeune homme de dix-huit ans a été condamné cet après-midi à trois ans de prison ferme suite à l'agression survenue au Quartier-Latin, le 30 octobre. Un client, un restaurateur et une serveuse avaient été violemment pris à partie par quatre jeunes, dont trois mineurs, pour des pizzas à emporter.

Stéphanie Chenais, avec F.T. •

Récidiviste

Eglement trois jeunes mineurs

Le tribunal de Nouméa revenait cet après-midi sur l’agression d’un client, d’un restaurateur et d’une serveuse survenue le 30 octobre dernier, au Quartier-Latin. Le commerçant avait notamment subi une trentaine de points de suture.En milieu d’après-midi, le prévenu a été condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Peu avant, le procureur avait requis six ans d’emprisonnement à l’encontre de ce jeune homme âgé de dix-huit ans, récidiviste et actuellement en détention au Camp-Est pour d’autres faits.Trois autres jeunes gens ont été mis en cause dans cette affaire partie d’un vol de pizzas à emporter. Affaire qui a fait grand bruit, et provoqué la mobilisation de nombreux commerçants et restaurateurs . Mineurs, ils ne sont pas jugés aujourd’hui.